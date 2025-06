Maturità online le commissioni | saranno 13 900 esame per 524 415 studenti

Con 524.415 studenti pronti a affrontare la maturità 2025, l'attenzione è tutta sulle commissioni, ben 13.900, pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione. Questo anno rappresenta un banco di prova non soltanto per i ragazzi, ma anche per il sistema educativo italiano, in un contesto di ripresa post-pandemica. Un elemento interessante? Le nuove modalità di esame potrebbero segnare un cambiamento significativo nel futuro dell'istruzione. Un momento cruciale, quindi!

(Adnkronos) – Maturità 2025, pubblicate le liste dei commissari esterni e interni. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono infatti disponibili da oggi le commissioni dell'Esame conclusivo del II ciclo di istruzione, consultabili attraverso un apposito motore di ricerca. Quest'anno saranno 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove (511.349 candidati interni e 13.066 esterni).

