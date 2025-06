Maturità l’attesa sui commissari è finita | ecco i nomi di tutti gli esterni Parte la caccia alle informazioni sui prof | come trovarli

L'attesa è finita: i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2025 sono stati finalmente svelati! Con il ministero dell'Istruzione che ha rilasciato le commissioni, studenti e genitori si tuffano nella "caccia alle informazioni" sui prof. In un momento di incertezze e cambiamenti nel sistema educativo, scoprire chi sarà a giudicarli diventa cruciale. È tempo di prepararsi: l’ansia della Maturità è alle porte! Chi saranno i vostri esaminatori

L’attesa è finita. Sono stati pubblicati oggi, 4 giugno, i nominativi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2025. La conferma è arrivata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Studenti, genitori e professori possono finalmente consultare le commissioni assegnate a ciascun istituto. Comincia ufficialmente la tradizionale caccia al nome: per oltre mezzo milione di maturandi, si tratta del primo vero confronto con volti nuovi, esterni alla scuola. Una delle grandi incognite che ogni anno genera ansie e timori tra i banchi di licei, tecnici e professionali. Come scoprire i nomi dei commissari esterni. 🔗 Leggi su Open.online

