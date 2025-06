Maturità 2025 scuola di Foligno ricerca commissario esterno A015 Domande entro il 6 giugno

L'Istituto Professionale "E. Orfini" di Foligno è alla ricerca di un commissario esterno per gli Esami di Stato 2025, specificamente per le Discipline sanitarie. Questa chiamata non è solo un'opportunità per i professionisti del settore, ma riflette un trend crescente: l'importanza delle competenze sanitarie nel mondo del lavoro. Candidati entro il 6 giugno e diventa parte di un cambiamento significativo nella formazione dei futuri esperti del settore!

L’Istituto Professionale “E. Orfini” di Foligno (PG) ha avviato una procedura per raccogliere disponibilità alla nomina come commissario esterno per gli Esami di Stato dell’anno scolastico in corso, relativamente alla classe di concorso A015 – Discipline sanitarie, con materia di nomina N078 – Gnatologia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

La rivelazione di Elodie: «Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità. L’esame di Stato? Non ha senso» – Il video - Scopri la rivelazione di Elodie sulla sua scelta di lasciare la scuola un mese prima della maturità, un episodio che ha suscitato molta curiosità e riflessioni.

Segui queste discussioni su X

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una NOTA con tutte le indicazioni operative per gli esami di maturità https://scuolainforma.news/il-ministero-dellistruzione-ha-pubblicato-una-nota-con-tutte-le-indicazioni-operative-per-gli-esami-di-maturita/… via @Scu Tweet live su X

Maturità 2025, Valditara: “Torniamo a parlare di maturazione degli studenti”. L’esame come momento di crescita personale, non solo verifica delle conoscenze. https://tuttoscuola.com/maturita-2025-valditara-torniamo-a-parlare-anche-di-maturazione-degli Tweet live su X