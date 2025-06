Maturità 2025 pubblicati i nomi dei commissari esterni | l’elenco delle commissioni sul sito del MIM

La maturità 2025 si avvicina e con essa, l'annuncio tanto atteso dei commissari esterni! Conoscere i nomi delle commissioni è fondamentale per gli studenti, che si preparano a vivere un momento cruciale del loro percorso. Questo evento segna non solo la fine di un ciclo scolastico, ma anche l'inizio di nuove avventure accademiche. Scoprire chi sarà al vostro fianco in questa sfida può fare la differenza. Non lasciatevi sfuggire i dettagli!

Sono in corso di pubblicazione i nomi dei commissari esterni della maturità 2025 che inizierà mercoledì 18 giugno. Tutte le informazioni sul motore di ricerca sul sito del MIM e dei siti degli Uffici scolastici Regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maturità 2025: pubblicati i primi elenchi regionali dei presidenti di commissione [In Aggiornamento] - In vista della Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Regionali hanno avviato la pubblicazione degli elenchi dei presidenti di commissione.

Maturità 2025, quando saranno pubblicati online i nomi dei commissari esterni? Come cercarli sul motore di ricerca del ministero dell’Istruzione: https://startupitalia.eu/education/commissari-esterni-nomi-quando-online/… Tweet live su X

Pubblicati i risultati di http://Ca.Re., l’indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo per Deda Next, azienda di Deda che opera nella #PA, a cura di @fpa_forumpa. Fabio Meloni, CEO di Deda Next ne parla in @ilsole_24ore > https://tinyurl.com/2mrs Tweet live su X