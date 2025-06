Maturità 2025 presidenti e commissari | dalla riunione plenaria alle sostituzioni fino alle retribuzioni QUESTION TIME con Costarelli ANP LIVE Giovedì 5 giugno alle 14 | 30

Sei curioso di scoprire tutti i dettagli sulle commissioni dell’Esame di Stato 2025? Dal ruolo dei presidenti e commissari alle ultime novità su sostituzioni e retribuzioni, l’evento live con Costarelli dell’ANP ti svelerà tutto. Non perderti il Question Time di giovedì 5 giugno alle 14:30, un’occasione unica per avere risposte chiare e aggiornate sul futuro dell’esame più importante dell’anno scolastico!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le commissioni dell'Esame di Stato 2025 sul portale dedicato, permettendo la ricerca per indirizzo, istituto o nominativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti.

Maturità, ecco le commissioni d'esame: i presidenti e i commissari in Umbria