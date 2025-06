Maturità 2025 online le commissioni | sono 13 900 per oltre mezzo milione di studenti

Il countdown per la Maturità 2025 è ufficialmente iniziato! Con oltre mezzo milione di studenti pronti a mettersi alla prova, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso pubbliche le commissioni d'esame. In un'epoca in cui l'istruzione digitale sta rivoluzionando i processi, questa novità segna un passo importante nella trasparenza e nell'accessibilità delle informazioni per le nuove generazioni. Scopri chi saranno i tuoi commissari!

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato online l'elenco delle commissioni dell'Esame di Maturità 2025. La lista con i nomi dei docenti, tra commissari esterni e interni, è consultabile su un apposito motore di ricerca: il sito è https:matesami.pubblica.istruzione.it. Gli studenti coinvolti nelle prove finali saranno 524.415 in ogni parte d'Italia, tra candidati interni (oltre mezzo milione) ed esterni, che invece sono circa 13 mila. Le commissioni in totale saranno 13.900, le classi 27.698. Come spiegato da Adnkronos, la ripartizione per percorso di studio vede i licei a quota 268.

