Maturità 2025 online le commissioni d’esame

Sei pronto a scoprire le novità per la maturità 2025? Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili online le commissioni d’esame, facilitando l’orientamento di studenti e docenti. L’apposito motore di ricerca permette di consultare facilmente tutte le info necessarie. Quest’anno, fa sapere il Ministero in una nota, saranno implementate nuove procedure e strumenti digitali per rendere l’esame più trasparente e accessibile.

L'apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all'indirizzo: https:matesami.pubblica.istruzione.it

