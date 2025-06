Maturità 2025 nomi commissari esterni pubblicati | è online il motore di ricerca 13 900 commissioni per 27 698 classi

È finalmente disponibile il motore di ricerca per le commissioni della Maturità 2025! Con oltre 13.900 commissioni pronte ad esaminare 27.698 classi, gli studenti possono ora scoprire chi valuterà il loro percorso. In un momento in cui l'istruzione sta evolvendo rapidamente, conoscere i propri commissari è fondamentale per prepararsi al meglio. Un passo in più verso una maturità consapevole e strategica!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibili le commissioni dell'Esame di Stato 2025 attraverso il portale dedicato. Il sito permette di effettuare la ricerca della commissione per tipologia d’indirizzo, per istituto e per presidente o commissario L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con questi articoli

Maturità 2025 al via: oggi i nomi dei presidenti, guida per gli studenti - Oggi, 13 maggio 2025, inizia un'importante fase per oltre 500.000 studenti italiani: la preparazione all'Esame di Stato del secondo ciclo, conosciuto come Maturità 2025.

Segui queste discussioni su X

Maturità 2025, attesa per i nomi dei commissari: cosa prevede l’ammissione all’esame https://siciliareport.it/cronaca/maturita-2025-attesa-per-i-nomi-dei-commissari-cosa-prevede-lammissione-allesame/… via @Sicilia_Report Tweet live su X

Maturità 2025, quando saranno pubblicati online i nomi dei commissari esterni? Come cercarli sul motore di ricerca del ministero dell’Istruzione: https://startupitalia.eu/education/commissari-esterni-nomi-quando-online/… Tweet live su X