Maturità 2025 nomi commissari esterni | è oggi il giorno giusto? Cresce l’attesa Prima riunione il 16 giugno

L'ansia per la Maturità 2025 si fa palpabile! Oggi è atteso l'elenco dei commissari esterni, un momento cruciale per gli studenti che si stanno preparando a questo importante traguardo. La prima riunione si terrà il 16 giugno: sarà fondamentale per delineare le linee guida dell'esame. Non perdere di vista questa fase decisiva; è un passo verso il futuro che ogni giovane merita di affrontare con serenità e determinazione.

La Maturità 2025 entra nella fase decisiva con l'imminente pubblicazione degli elenchi dei commissari esterni, che sarebbe prevista per oggi 4 giugno secondo le ultime indiscrezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

