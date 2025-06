Maturità 2025 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda AGGIORNATO

Sei un insegnante o un dirigente alla ricerca di soluzioni pratiche per garantire lo svolgimento della Maturità 2025 in assenza di commissari e presidenti? Le procedure aggiornate e i modelli MAD sono pronti a supportarti. Scopri chi può presentare domanda, come farlo e tutte le novità per assicurare un’esame senza intoppi, anche in situazioni impreviste. Perché la preparazione non si ferma davanti a nessun ostacolo!

In caso di assenza dei docenti commissari agli Esami di Maturità 2025 e relativo elenco SIDI esaurito, è necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali sono incaricati di gestire la procedura, mettendo a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo Maturità 2025, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti.

