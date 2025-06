Maturità 2025 le commissioni d' esame sono online | ecco il link al motore di ricerca

L’attesa è finita! Le liste dei commissari per la maturità 2025 sono finalmente online, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un passo importante che segna l’inizio di un percorso cruciale per migliaia di studenti. In un'epoca in cui l'istruzione si evolve rapidamente, questa novità rappresenta un'opportunità per prepararsi al meglio. Scopri chi sarà a valutarti e inizia il tuo viaggio verso il futuro!

Sono finalmente on line le liste dei commissari esterni e interni per l'esame di maturità 2025. Sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito è disponibile da oggi un motore di ricerca che permette di consultare la commissione assegnata al proprio istituto. Per conoscere i commissari basta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Maturità 2025, le commissioni d'esame sono online: ecco il link al motore di ricerca

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

