Maturità 2025 i compensi per presidenti e commissari | da 400 a 1200 euro lordi Tutto fermo dal 2007 Nessun compenso aggiuntivo per il segretario verbalizzante

La maturità 2025 porta con sé un'importante novità: i compensi per presidenti e commissari salgono da 400 a 1200 euro lordi, dopo anni di stagnazione. Ma c'è una nota dolente: il segretario verbalizzante resta senza alcun riconoscimento economico extra. In un contesto in cui l'educazione è sempre più al centro del dibattito pubblico, questo diventa un tema cruciale per valorizzare chi si impegna nel futuro dei nostri studenti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le commissioni dell'Esame di Stato 2025 sul portale dedicato, consentendo la ricerca per indirizzo, istituto o nominativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

