Maturità 2025 ecco i nomi dei professori esterni

La maturità 2025 si avvicina e con essa il momento cruciale per oltre 524 mila studenti! È ora disponibile un motore di ricerca dedicato, che permette a studenti, professori e famiglie di consultare le commissioni esterne assegnate. Con ben 13.900 commissioni attive, la trasparenza nell’assegnazione dei docenti è un passo fondamentale in un contesto educativo in evoluzione. Scopri chi ti giudicherà!

E' finalmente pronto il motore di ricerca dedicato a studenti, professori e famiglie per consultare le commissioni assegnate a ogni scuola. Sono 13.900 le commissioni attive per oltre 524 mila maturandi.

