Mattinata d' inferno per i pendolari guasto nel casertano e ritardi fino a 1 ora

Questa mattinata si è trasformata in un vero incubo per i pendolari del casertano, con ritardi fino a un’ora sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Un inconveniente tecnico ha bloccato la circolazione, ma finalmente la situazione sta tornando alla normalità. Questo episodio sottolinea quanto sia cruciale investire nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, specie in un periodo in cui la mobilità sostenibile diventa sempre più fondamentale per il nostro futuro.

Rallentamenti sulla linea Alta Velocità Napoli -Roma, dove la circolazione ferroviaria ha risentito di un inconveniente tecnico alla linea in prossimità di Gricignano d'Aversa. La circolazione è in graduale ripresa dopo la risoluzione del guasto. Lo riferisce Rfi, aggiungendo che i treni in.

