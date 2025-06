Mattarella incontra la delegazione Niaf | I rapporti tra Stati Uniti e Europa hanno dato speranza a tutto il mondo

In un momento storico di sfide globali, il presidente Mattarella ha incontrato la delegazione della NIAF, sottolineando l'importanza strategica della collaborazione tra Stati Uniti e Europa. Questo dialogo, simbolo di alleanze solide e di speranza, rappresenta un esempio di come l'unità internazionale possa diventare un modello per altri Paesi. Un incontro che rafforza il legame transatlantico e ci invita a guardare avanti con fiducia e determinazione.

Oggi Mattarella ha incontrato una delegazione della National American Italian Foundation: ha ribadito l'importanza della collaborazione con gli Usa. Soprattutto ha sottolineato quanto questo legame possa essere di insegnamento per gli altri Paesi.

