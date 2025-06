Matera FdI | Efficientamento energetico fondi per 38 Comuni sanniti

Un passo significativo verso un futuro più sostenibile e innovativo per il territorio sannita. Grazie ai fondi stanziati, 38 Comuni potranno realizzare progetti di efficientamento energetico, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita dei cittadini. È un'occasione unica per mettere in moto un cambiamento concreto e duraturo. La strada verso un domani più verde e intelligente è ora più che mai possibile.