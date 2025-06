MATANO RADDOPPIA SU RAI1 | LA VITA IN DIRETTA E IN PRIMA SERATA UN NUOVO FORMAT

Alberto Matano continua a brillare nel panorama televisivo italiano! Con "La Vita in Diretta" che conquista ascolti record, Rai1 ha deciso di raddoppiare, portando il suo carisma anche in prima serata con un nuovo format. Mentre la competizione si intensifica, Matano si prepara a tornare anche a "Ballando con le Stelle", dove la sua saggezza e il suo spirito coinvolgente saranno protagonisti. Riuscirà a mantenere il trono dell'informazione? Non perdere l'occasione di seguir

Alberto Matano si è confermato il re dell'informazione pomeridiana. La Vita in Diretta non si ferma più negli ascolti e Rai1 ha deciso di premiare il suo padrone di casa. Il popolare giornalista, tra i volti più amati della tv, tornerà in autunno a Ballando con le Stelle come custode del tesoretto e dispensatore di pillole di saggezza tra un ballo e una polemica. In prime time avrà inoltre, riferisce il settimanale Chi, un programma tutto suo. Il momento è arrivato e pienamente meritato vista la rinascita dalle quasi ceneri in cui era piombata ViD. Matano, che conduce dal 2019 il rotocalco di attualità , cronaca e leggerezza, "è anche pronto al raddoppio: sbarcherà in prima serata su Rai1 con un programma di infotainment".

