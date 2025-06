MATANO RADDOPPIA SU RAI1 | LA VITA IN DIRETTA E IN PRIMA SERATA UN NUOVO FORMAT

Alberto Matano conquista ancora il cuore degli italiani, raddoppiando su Rai1 con novità entusiasmanti! Dopo aver consolidato il suo ruolo come re dell’informazione pomeridiana con La Vita in Diretta, il giornalista torna in prima serata con un nuovo format che promette di sorprendere. Tra balli, polemiche e pillole di saggezza, l’autunno si preannuncia ricco di emozioni sotto la sua guida. Un vero protagonista della televisione italiana, pronto a stupire ancora una volta.

Alberto Matano si è confermato il re dell’informazione pomeridiana. La Vita in Diretta non si ferma più negli ascolti e Rai1 ha deciso di premiare il suo padrone di casa. Il popolare giornalista, tra i volti più amati della tv, tornerà in autunno a Ballando con le Stelle come custode del tesoretto e dispensatore di pillole di saggezza tra un ballo e una polemica. In prime time avrà inoltre, riferisce il settimanale Chi, un programma tutto suo. Il momento è arrivato e pienamente meritato vista la rinascita dalle quasi ceneri in cui era piombata ViD. Matano, che conduce dal 2019 il rotocalco di attualità, cronaca e leggerezza, “è anche pronto al raddoppio: sbarcherà in prima serata su Rai1 con un programma di infotainment”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MATANO RADDOPPIA SU RAI1: LA VITA IN DIRETTA E IN PRIMA SERATA UN NUOVO FORMAT

