Mastantuono Juve c’è il blitz del Real Madrid | è corsa a due per il gioiello argentino del River Plate Gli aggiornamenti

Mastantuono Juve, blitz del Real Madrid: ora è corsa a due per il gioiello argentino. Novità sul futuro del talento del River Plate. Come riferito da Fabrizio Romano, il Real Madrid avrebbe già contattato sia l’entourage di Franco Mastantuono che la dirigenza del River Plate. Il sogno di Mastantuono fin da bambino è quello di unirsi al Real Madrid, ora è il momento delle trattative. I Blancos si inseriscono così prepotentemente nella trattativa: gli spagnoli ed il PSG sono in lotta per concludere l’accordo. Il calciomercato Juve, invece, è sempre più sullo sfondo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com