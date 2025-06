Massimo Bossetti torna in tv ecco dove lo vedremo

Massimo Bossetti, il nome che ha suscitato dibattiti accesi e controversie in Italia, torna a far parlare di sé. Dopo la condanna all’ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, il suo ritorno in TV è un evento che promette di scuotere le coscienze e accendere discussioni. Scopri dove e come lo vedremo, mentre la sua storia continua a intrecciarsi con quella della giustizia e della verità.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, torna in tv. L'uomo, che ha sempre negato la propria colpevolezza, lo ricordiamo, è stato arrestato e condannato in base a prove scientifiche, tra cui la corrispondenza del DNA trovato sul corpo della giovane con il suo.

Belve Crime: Fagnani intervista Massimo Bossetti sull’omicidio Yara Gambirasio - Nel nuovo spin-off di "Belve", Francesca Fagnani si tuffa nel misterioso e inquietante mondo della cronaca nera.

