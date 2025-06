massimo bossetti primo ospite di belve crime lo spin off del programma di francesca fagnani

Inizia un viaggio audace nella mente di Massimo Bossetti, il primo ospite di "Belve Crime", lo spin-off dell'acclamata trasmissione di Francesca Fagnani. Condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, Bossetti si racconta in un'intervista esclusiva, difendendo la sua innocenza e offrendo uno sguardo inedito su un caso che ha scosso l'Italia. Preparati a immergerti in una storia di mistero, emozioni e contese legali.

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, sarà il primo ospite di Belve Crime, lo spin-off della trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda nella prima serata di Rai 2 a partire da martedì 10 giugno. Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente, è stato intervistato dalla conduttrice e giornalista nel carcere di Bollate dove è recluso. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette di Francesca Fagnani, per la prima volta Bossetti racconta così a lungo e in modo così dettagliato la sua vicenda. Così come sottolinea l’ufficio stampa, Belve Crime è un “programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. 🔗 Leggi su Tpi.it