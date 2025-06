Massimo Bossetti di nuovo in televisione | sarà il primo ospite di Belve Crime di Francesca Fagnani

Massimo Bossetti torna protagonista in televisione, questa volta a “Belve Crime” di Francesca Fagnani, il nuovo spin-off che promette di svelare i retroscena più nascosti delle vicende di cronaca nera italiane. Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai Due, l’ex carpentiere di Bergamo si confronterà con domande che scuotono le coscienze, offrendo un’opportunità unica di capire la sua versione dei fatti. Non perdete questa intervista, perché può cambiare tutto ciò che pensavamo di sapere.

Milano – Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai Due debutta “Belve Crime”, il nuovo spin-off del celebre programma di Francesca Fagnani. Sarà l’occasione di ascoltare protagonisti e colpevoli di alcune delle vicende di cronaca nera che hanno segnato la storia recente italiana, con un primo appuntamento che promette di far discutere: l’ospite sarà infatti Massimo Bossetti, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’ omicidio di Yara Gambirasio. Bossetti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio nel 2010 della tredicenne di Brembrate di Sopra, nella Bergamasca. Una vicenda giudiziaria che ha tenuto banco per anni e che ha visto Appello e Cassazione confermato la sentenza della corte d’Assise di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it