Massimo Bossetti a Belve Crime

Massimo Bossetti torna sotto i riflettori in Belve Crime, il nuovo spin-off di Francesca Fagnani che si addentra nelle profondità della mente di chi ha commesso errori o del male. Una serata di indagini e rivelazioni, per scoprire cosa si cela dietro le azioni più oscure. Martedì 10 giugno, preparatevi a un viaggio emotivamente intenso, trasmesso in prima serata su Rai 2, dedicato a co...

Belve si rinnova e punta sulla cronaca nera. Come vi abbiamo anticipato, è in arrivo Belve Crime, lo spin-off del programma di Francesca Fagnani che vuole indagare nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Martedì 10 giugno, sempre in prima serata su Rai 2, andrà in onda questa puntata dedicata a cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il nostro Paese. Saranno 4 le interviste a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera. Tra gli intervistati, Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’ omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Massimo Bossetti a Belve Crime

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Belve Crime: Fagnani intervista Massimo Bossetti sull’omicidio Yara Gambirasio - Nel nuovo spin-off di "Belve", Francesca Fagnani si tuffa nel misterioso e inquietante mondo della cronaca nera.

Segui queste discussioni su X

Nella prima puntata di #BelveCrime Francesca Fagnani intervisterà Massimo Bossetti nel carcere di Bollate, per un confronto teso e serrato. Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite sarà introdotta da Stefano Nazzi. Martedì alle 21:30 su Rai 2. #Belve Tweet live su X

"E i carabinieri di Vigevano ingaggiano le gemelle,... , «per aiutarli a incastrarlo». Agenti provocatrici. ... a prestarsi al colloquio con il sospettato ..., con cimici e microcamere" stesso clichet usato di Bossetti: i Carabinieri non super partes Sigh! Tweet live su X