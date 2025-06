massimo bossetti a belve crime

Sei pronto a scoprire i segreti più oscuri dell’Italia? Belve Crime, lo spin-off di Francesca Fagnani, porta in prima serata su Rai 2 un viaggio nel cuore della cronaca nera, tra cold case e delitti che hanno segnato la nostra storia. Il 10 giugno, quattro interviste esclusive sveleranno le motivazioni e le profonde implicazioni di chi ha attraversato il male. Un appuntamento imperdibile per chi ama indagare oltre la superficie.

A Belve arriva la cronaca nera. Come vi abbiamo anticipato, è in arrivo Belve Crime, lo spin-off dello di Francesca Fagnani che vuole indagare nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Un unico appuntamento programmato martedì 10 giugno, sempre in prima serata su Rai 2, dedicato a cold case e delitti che hanno segnato il nostro Paese. Saranno 4 le interviste a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera. Tra gli intervistati, Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’ omicidio di Yara Gambirasio. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d’assise di Bergamo ma l’uomo continua a dichiararsi innocente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it