Mascherine e tute bianche | la protesta in San Donato | VIDEO

Mascherine e tute bianche: simboli di una protesta che va oltre il singolo quartiere. I cittadini di San Donato hanno alzato la voce contro l'inquinamento causato dai cantieri del tram, facendo eco a un'emergenza ambientale sempre più avvertita nelle città italiane. Il flash mob non è solo un grido di allerta, ma un invito a riflettere sul nostro stile di vita e sull'importanza della vivibilità urbana. La salute è un diritto fondamentale!

Mascherine e tute bianche perché "ormai in questo quartiere a causa dello smog si può vivere solo così". E' la flash-mob organizzato nella serata di ieri, 3 giugno, dal Comitato pro viabilità-vivibilità San Donato. Obiettivo protestare contro i disagi che porteano i cantieri del tram nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Mascherine e tute bianche: la protesta in San Donato | VIDEO

FINALMENTE VENGONO ACCERTATI TUTTI GLI AFFARI LOSCHI SULLE MASCHERINE, ma anche tutte le forzature fatte durante la pandemia, soldi sprecati e dunque mazzette . In tanti hanno lucrato ma soprattutto il governo ha esercitato poteri contro la C

Paolo Maniglia, medico anestesista rianimatore Ospedale Manzoni #Lecco: "Gli abbracci hanno aiutato anche in ospedale, da quando abbiamo le tute che danno protezione completa. A casa mia siamo in semi-isolamento, dormo in un'altra stanza con la mas

