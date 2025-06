Marvel costretta a spoilerare Red Hulk nei trailer di Captain America | Brave New World

Nell'epoca dei social e delle anticipazioni incessanti, Marvel ha scelto di rivelare Red Hulk nei trailer di "Captain America: Brave New World". Un rischio calcolato, secondo il regista Julius Onah, per mantenere alta l’attenzione del pubblico. In un panorama cinematografico dove i colpi di scena si consumano in un battito di ciglia, la strategia di spoiler potrebbe essere la chiave per attrarre i fan in un mondo saturo di informazioni. Quanto ci divertiremo a scoprire il resto?

Nell'era della tecnologia imperante sembra impossibile riuscire a mantenere un segreto, come ha spiegato il regista Julius Onah. Perché bruciare una potenziale sorpresa colossale per i fan introducendo il personaggio di Red Hulk fin dai trailer di Captain America: Brave New World? Perché Marvel non avrebbe avuto altra scelta, almeno secondo il regista Julius Onah. Red Hulk, l'alter ego furioso del personaggio di Harrison Ford, il Presidente Thaddeus Thunderbolt Ross, appare solo verso la fine del film, dopo una lunga fase di avvicinamento e momenti in cui sembra che Ross riesca a tenere sotto controllo la sua irascibilità alimentata dalle radiazioni gamma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marvel "costretta" a spoilerare Red Hulk nei trailer di Captain America: Brave New World

