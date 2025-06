Martina Carbonaro uccisa dall' ex fidanzato a Afragola la confessione | L?ho colpita due volte mentre era in ginocchio

Una tragedia che riporta alla luce una realtà inquietante: la violenza di genere continua a mietere vittime innocenti. Martina Carbonaro, uccisa brutalmente dall'ex fidanzato, non è solo un caso isolato, ma l'ennesimo segnale di un'emergenza sociale da affrontare. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di educare al rispetto e alla prevenzione. Ogni vita spezzata è un grido silenzioso che chiede aiuto.

Il primo colpo l?ha raggiunta alla nuca, quando lei gli ha voltato le spalle per evitare di essere abbracciata. Un colpo forte, con una pietra, che non l?ha uccisa. Anzi. Lei si è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato a Afragola, la confessione: «L?ho colpita due volte mentre era in ginocchio»

La madre di Martina Carbonaro e l'hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica

Il commento di Mauro Corona sul caso di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex: "Dobbiamo educare i nostri figli alla sconfitta, serve la cultura del perdonare e del capire. Non ci si può impadronire di un essere umano

Martina Carbonaro non è morta subito dopo essere stata colpita. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia, smentendo la versione dell'ex fidanzato e reo confesso dell'omicidio Alessio Tucci

Martina Carbonaro, i risultati dell'autopsia: com'è morta la 14enne #3giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/03/news/martina-carbonaro-risultati-autopsia-come-morta-dopo-agonia-42847785/… Tweet live su X

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato a Afragola, la confessione: «L'ho colpita due volte mentre era in ginocchio»

Il primo colpo l'ha raggiunta alla nuca, quando lei gli ha voltato le spalle per evitare di essere abbracciata. Un colpo forte, con una pietra, che non l'ha uccisa. Anzi. Lei si ...

L'agonia e la sofferenza di Martina, non è morta sul colpo

Sul cranio della quattordicenne sono state rilevate quattro ferite principali, tra la regione frontale e quella posteriore

Oggi l'autopsia su Martina Carbonaro, uccisa dall'ex: stabilirà se era viva quando è stata sepolta

Si svolgerà oggi l'autopsia su Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso