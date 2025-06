Martina Carbonaro | oggi i funerali per l’ultimo saluto alla 14enne

Oggi ad Afragola si svolgeranno i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di un tragico femminicidio che ha scosso l'Italia. Alle 15, amici, parenti e cittadini si riuniranno per rendere omaggio a una vita spezzata troppo presto. Questo dramma non è solo una tragedia personale, ma riflette un trend inquietante che continua a colpire il nostro Paese. È tempo di unirci per dire basta alla violenza.

Oggi alle 15 i funerali per dare l'ultimo saluto a Martina Carbonaro, vittima 14enne di femminicidio. Si terranno ad Afragola, si attende una grande folla commossa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Martina Carbonaro: oggi i funerali per l’ultimo saluto alla 14enne

Altre letture consigliate

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Segui queste discussioni su X

Martina Carbonaro: non solo lui ha ucciso una donna a colpi di pietra, ma ancora viva l'ha lasciata agonizzante. Bisogna iniziare con l'educazione sentimentale fin dalla prima infanzia. Lo dico da molto tempo. Un'amaro inizio di giornata. #MartinaCarbonaro Tweet live su X

Alle 15 i funerali di Martina Carbonaro. Lutto cittadino ad Afragola nel giorno delle esequie. Ieri l'autopsia: più di un colpo alla testa, la ragazza non è morta subito @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/06/alle-15-i-funerali-di-martina-carbonaro-fe Tweet live su X