Martina Carbonaro oggi i funerali don Mimmo Battaglia | Chiedete aiuto prima che sia troppo tardi |VIDEO

Oggi, alle 15, si sono svolti i funerali di Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata troppo presto. La comunità si è unita in un abbraccio collettivo, ascoltando l’emozionante omelia di don Mimmo Battaglia, che ha esortato i giovani a chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Un momento di grande riflessione e solidarietà, per ricordare che nessuno deve affrontare il dolore da solo.

