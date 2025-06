Martina Carbonaro oggi ad Afragola i funerali della 14enne uccisa da Alessio Tucci | è lutto cittadino

Oggi ad Afragola si fermano le lancette per dare l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne tragicamente uccisa. In un clima di lutto cittadino, la Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova accoglierà famigliari e amici, mentre il cardinale Mimmo Battaglia presiederà la cerimonia. Questo dramma segna un punto cruciale nella lotta contro la violenza giovanile, un tema sempre più urgente nella nostra società. La speranza è che il dolore di oggi possa

Oggi è il giorno del dolore. Alle 15, ad Afragola, nella Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, i funerali di Martina Carbonaro presieduti dal cardinale Mimmo Battaglia,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro, oggi ad Afragola i funerali della 14enne uccisa da Alessio Tucci: è lutto cittadino

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Martina Carbonaro: non solo lui ha ucciso una donna a colpi di pietra, ma ancora viva l'ha lasciata agonizzante. Bisogna iniziare con l'educazione sentimentale fin dalla prima infanzia. Lo dico da molto tempo. Un'amaro inizio di giornata. #MartinaCarbonaro Tweet live su X

Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Il commento di Mauro Corona sul caso di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex: "Dobbiamo educare i nostri figli alla sconfitta, serve la cultura del perdonare e del capire. Non ci si può impadronire di un essere umano Tweet live su X

