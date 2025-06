Martina Carbonaro in migliaia ai funerali L’arcivescovo | Morta per idea sbagliata dell’amore

In un silenzio carico di dolore e rabbia, migliaia di persone hanno gremito la Basilica di Sant’Antonio a Padova per onorare Martina Carbonaro, 14 anni vittima di un amore sbagliato. La sua tragica storia solleva un grido di giustizia e riflessione sulla fragilità dei sentimenti adolescenziali. Mentre la bara viene deposta, ci chiediamo: come possiamo prevenire queste tragedie e insegnare il valore del rispetto?

Migliaia di persone hanno affollato la Basilica di Sant’Antonio di Padova, ad Afragola, dove sono in corso i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato, il reo confesso Alessio Tucci. Il feretro è stato accolto dalle grida delle migliaia di persone accorse per i suoi funerali. Chiedono “Giustizia”, mentre la bara è stata portata a spalla all’interno della Basilica. Ad accogliere il feretro, istituzioni locali e politici. Applausi e palloncini colorati per la ragazzina. Don Mimmo Battaglia: “Martina Carbonaro morta per idea malata dell’amore”. “Martina è morta per mano della violenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro, in migliaia ai funerali. L’arcivescovo: “Morta per idea sbagliata dell’amore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Segui queste discussioni su X

Martina Carbonaro: non solo lui ha ucciso una donna a colpi di pietra, ma ancora viva l'ha lasciata agonizzante. Bisogna iniziare con l'educazione sentimentale fin dalla prima infanzia. Lo dico da molto tempo. Un'amaro inizio di giornata. #MartinaCarbonaro Tweet live su X

Alle 15 i funerali di Martina Carbonaro. Lutto cittadino ad Afragola nel giorno delle esequie. Ieri l'autopsia: più di un colpo alla testa, la ragazza non è morta subito @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/06/alle-15-i-funerali-di-martina-carbonaro-fe Tweet live su X