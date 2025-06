Martina Carbonaro i funerali nella sua Afragola | cosa è successo all’arrivo della bara bianca

In un tragico epilogo che ha scosso l'intera comunità, la giovane Martina Carbonaro ha trovato la sua pace eterna ad Afragola. La bara bianca, simbolo di una vita spezzata troppo presto, è giunta tra lacrime e incredulità. A soli 14 anni, il suo sogno si è infranto in un garage, mentre un presunto amore si è trasformato in un incubo. Scopriamo insieme cosa è successo e come la verità sta lentamente emergendo da questa tragedia.

Era uscita di casa con il pretesto di un ultimo confronto, un chiarimento forse, ma non è mai più tornata. Martina Carbonaro, appena 14 anni, è stata uccisa a coltellate in un garage alla periferia di Acerra, nel Napoletano. A confessare il crimine è stato il suo ex fidanzato, Alessio Tucci, appena maggiorenne, che dopo ore di silenzio ha ammesso di aver compiuto l’omicidio. I due avevano interrotto da poco la relazione e, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, lui non accettava la fine della storia. >> Tre sorelline trovate morte: 5, 8 e 9 anni. Orrore in famiglia, cercano il padre delle bambine Il corpo della ragazza era stato trovato riverso a terra, con diverse ferite da taglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Martina Carbonaro: non solo lui ha ucciso una donna a colpi di pietra, ma ancora viva l'ha lasciata agonizzante. Bisogna iniziare con l'educazione sentimentale fin dalla prima infanzia. Lo dico da molto tempo. Un'amaro inizio di giornata. #MartinaCarbonaro Tweet live su X

Alle 15 i funerali di Martina Carbonaro. Lutto cittadino ad Afragola nel giorno delle esequie. Ieri l'autopsia: più di un colpo alla testa, la ragazza non è morta subito @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/06/alle-15-i-funerali-di-martina-carbonaro-fe Tweet live su X