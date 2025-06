Martina Cabonaro i funerali ad Afragola tra grida giustizia e insulti all’ex

Un lutto che scuote una comunità e mette in luce il dramma di una giovane vita spezzata. A Afragola, i funerali di Martina Carbonaro si svolgono tra grida di giustizia e insulti all'ex fidanzato, Alessio Tucci, reo confesso. Mentre migliaia di persone si stringono intorno alla Basilica di Sant'Antonio, l'intera città si ferma per ricordare, ma anche per chiedere risposte e verità. Un momento che rimarrà nella memoria collettiva.

(Adnkronos) – In corso ad Afragola i funerali di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso. Migliaia di persone sono assiepate sotto il sole all'esterno della Basilica di Sant'Antonio per prendere parte alle esequie attraverso un maxischermo installato sul piazzale antistante. Tre lunghi applausi e le urla "giustizia" hanno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Martina Carbonaro: non solo lui ha ucciso una donna a colpi di pietra, ma ancora viva l'ha lasciata agonizzante. Bisogna iniziare con l'educazione sentimentale fin dalla prima infanzia. Lo dico da molto tempo. Un'amaro inizio di giornata. #MartinaCarbonaro Tweet live su X

Alle 15 i funerali di Martina Carbonaro. Lutto cittadino ad Afragola nel giorno delle esequie. Ieri l'autopsia: più di un colpo alla testa, la ragazza non è morta subito @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/06/alle-15-i-funerali-di-martina-carbonaro-fe Tweet live su X