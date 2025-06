Marotta tranquillizza i tifosi | Siamo l’Inter supereremo questo momento Lavoriamo per un obiettivo

Beppe Marotta rassicura i tifosi dell'Inter, promettendo che la squadra supererà anche questa difficile fase. Con parole di fiducia e determinazione, il presidente nerazzurro mette in chiaro che l’obiettivo resta invariato: tornare a vincere e scrivere nuovi capitoli di successo. In un momento di sfide e incertezze, l’Inter guarda avanti, convinta che il meglio debba ancora venire. La speranza e la passione nerazzurra non si spengono: continueremo a tifare forte, perché il nostro amore per l’Inter

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri e l’addio di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato all’uscita dal funerale di Ernesto Pellegrini. In un momento particolarmente delicato per la società nerazzurra, con la pesante sconfitta in finale di Champions League e l’addio di Simone Inzaghi, Marotta ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia e unità in vista della prossima stagione. Il presidente ha ribadito quanto sia importante, in fasi come questa, fare quadrato, restare uniti e lavorare con determinazione per riportare l’Inter ai vertici, nel rispetto di una tradizione gloriosa e del sostegno costante dei tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta tranquillizza i tifosi: «Siamo l’Inter, supereremo questo momento. Lavoriamo per un obiettivo»

NON CI RESTA CHE RIDERE. Lo stupore di Luis Enrique a fine partita, la curiosità di Donnarumma e quello strano colloquio tra Bastoni e Dimarco Beppe Marotta rasserena tutti: il timone della nave è ancora saldamente nelle sue mani 1. PER LUIS ENRIQUE Tweet live su X