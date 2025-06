Marotta | Siamo l’Inter supereremo questo momento difficile

In un momento di grande dolore e incertezza, la vera forza dell’Inter si fa sentire. Giuseppe Marotta, con parole di speranza e determinazione, ci ricorda che i nerazzurri sono più di una squadra: sono una famiglia capace di superare ogni ostacolo. Dopo la perdita di un grande leader come Ernesto Pellegrini, l’Inter si rimette in gioco, pronta a scrivere nuove pagine di coraggio e rinascita. E noi, tifosi, non smetteremo mai di credere in loro.

Al termine del funerale dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, l'attuale numero uno nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato brevemente della situazione del club nerazzurro e del tema panchina, dopo la partenza di Simone Inzaghi: "Noi siamo l’Inter, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta: "Siamo l’Inter, supereremo questo momento difficile"

Marotta: "Siamo un'Inter forte, supereremo questo momento di imprevisto e difficoltà" - In un momento di grande dolore e riflessione, Beppe Marotta ha espresso la forza e la determinazione della famiglia Inter.

