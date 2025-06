Marotta | Siamo l’Inter e supereremo questo momento difficile

In momenti di sfida, è il nostro spirito a fare la differenza. Marotta e l’Inter si confermano uniti, pronti a superare ogni ostacolo con forza, passione e orgoglio. La squadra, i tifosi e tutto il club condividono un’unica missione: rialzarci più forti di prima. Perché, in fondo, questa non è solo una squadra, è una famiglia che non si arrende mai. E insieme, torneremo a brillare più che mai.

“Non è certo questo il contesto per dare comunicazioni, ma noi siamo l’Inter, siamo un Inter forte, lo zoccolo duro ricco di valori, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà, ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta all’uscita del funerale di Ernesto Pellegrini nella basica di Sant’Ambrogio a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marotta: “Siamo l’Inter e supereremo questo momento difficile”

