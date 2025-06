Marotta ammette | Sapremo superare il momento imprevisto!

In un momento di grande emozione e incertezza, Giuseppe Marotta dimostra tutta la sua determinazione e resilienza. Ai funerali di Ernesto Pellegrini, l’ex patron nerazzurro, il dirigente interista ha ammesso che, nonostante le difficoltà impreviste, la squadra e la società sapranno superare questa fase delicata. Un segnale di speranza e tenacia che rafforza il nostro impegno a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Giuseppe Marotta si trova in questo momenti ai funerali di Ernesto Pellegrini, l’ex patron nerazzurro venuto a mancare nei giorni scorsi. Il presidente dell’Inter ha rilasciato una breve dichiarazione sul momento attuale. MOMENTO DECISIVO – Simone Inzaghi e l’ Inter ieri hanno annunciato che le strade si sono ufficialmente divise. Il tecnico piacentino non lavorerà più con la divisa nerazzurra, ma probabilmente andrà in Arabia Saudita per sposare il progetto Al-Hilal. La società meneghina, assieme al presidente Giuseppe Marotta, ha cominciato perciò a lavorare sul prossimo nome che guiderà la squadra negli anni a venire. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta ammette: «Sapremo superare il momento imprevisto!»

