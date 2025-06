Mark Hamill aiutato da Carrie Fisher ad accettare la fama di Star Wars | Mi disse ' tu sei Luke Skywalker'

Mark Hamill ha rivelato un retroscena emozionante sulla sua carriera nel mondo di Star Wars: Carrie Fisher, la sua indimenticabile compagna d'avventure, lo ha guidato nell'accettare la fama. "Tu sei Luke Skywalker", gli disse, un'affermazione che ha trasformato la sua percezione. Questo gesto di supporto sottolinea quanto sia fondamentale avere accanto persone che credono in noi, soprattutto in un'industria dove il successo può diventare opprimente. Un messaggio che vale per tutti!

L'attore ha ricordato il fondamentale sostegno psicologico ricevuto dalla collega durante l'esplosione del successo della saga Mark Hamill ha rivelato che Carrie Fisher lo ha aiutato dal punto di vista psicologico subito dopo gli anni della trilogia originale di Star Wars. Durante una recente intervista a "Fresh Air" di NPR, Hamill ha ricordato che Fisher lo ha incoraggiato ad "abbracciare" le sue origini di Star Wars dopo che Hamill aveva tolto ogni riferimento alla saga da una locandina di Broadway. "Carrie Fisher è venuta a vedere un mio spettacolo a Broadway", ha raccontato Hamill. "E nella locandina, nella mia biografia, ho elencato tutto quello che avevo fatto a teatro e alla fine c'era scritto: 'È anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mark Hamill aiutato da Carrie Fisher ad accettare la fama di Star Wars: "Mi disse 'tu sei Luke Skywalker'"

