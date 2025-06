Marina di Carrara il disastro attende l’estate | operatori infuriati per i cantieri

A Marina di Carrara, l'estate si preannuncia più caotica che mai. Mentre i cantieri proliferano e il malcontento di commercianti e residenti cresce, il rischio di un vero e proprio disastro turistico è palpabile. Il titolare del Johnnie Fox’s alza la voce, ma è solo la punta dell’iceberg. In un momento in cui il settore turistico cerca di riprendersi, questi ritardi potrebbero compromettere non solo l'estate, ma anche il futuro economico della zona.

Carrara, 4 giugno 2025 – Code infinite, cantieri a perdita d'occhio e marciapiedi dissestati. Questa la situazione che denunciano commercianti e residenti di Marina per i lavori in corsi, in parte legati al waterfront in parte ai progetti Pnrr del Comune. Tant'è che il titolare del Johnnie Fox's ha deciso di esternare la comune esasperazione. Una situazione che critica aspramente anche la presidente di Confesercenti Alida Vatteroni. "Siamo stanchi di questa situazione di disagio. Non solo, siamo penalizzati economicamente con numerose disdette da parte di clienti che non riescono a raggiungere Marina o impossibilitati a parcheggiare - dice Nicola Gianfranchi del Johnnie Fox's - chi passa è quasi convinto che il locale sia chiuso, avvolto da ogni lato da cantieri che procedono a stento.

Village People, Benji & Fede e non solo: i concerti a Marina di Carrara - Carrara, 12 maggio 2025 – Prende il via IMMensamente, la nuova stagione di concerti di LEG Live Emotion Group e Comune di Carrara.

