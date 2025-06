Mariglianella agguato a colpi di pistola | pene ridotte per i tre imputati

A Mariglianella, la giustizia sembra seguire sentieri tortuosi: pene ridotte per i tre imputati dell'agguato a colpi di pistola. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza urbana nel nostro paese. Un aspetto interessante? Le dinamiche della criminalità giovanile, sempre più evidenti e preoccupanti. La questione non è solo legale, ma sociale: come affrontare la spirale di violenza che ci circonda?

Sono state ridimensionate le accuse a carico di Giacomo Buonincontri, Francesco De Martino e Raffaele De Luca, arrestati per l’agguato avvenuto il 26 luglio scorso ai danni di P.S., ferito alla gamba da un colpo di pistola. I tre sono stati condannati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mariglianella, agguato a colpi di pistola: pene ridotte per i tre imputati

