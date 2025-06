Maria Denisa Adas è morta il corpo senza vita della 30enne ritrovato vicino un casolare

La tragica scoperta di Maria Denisa Adas, trovata senza vita vicino a un casolare, scuote la comunità. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione e speranze di ritrovarla sana e salva, ma purtroppo il destino ha riservato un esito drammatico. In questa triste vicenda, emergono inquietanti interrogativi sulla vicenda e sulla sicurezza di tutti. Per conoscere i dettagli di questa tragedia e le indagini in corso, continua a leggere.

Finiscono in tragedia le ricerche di Maria Denisa Adas. È finita nel peggiore dei modi la vicenda della escort romena scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove si trovava per appuntamenti con una serie di clienti: il corpo senza vita, verosimilmente appartenente alla 30enne. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Maria Denisa Adas è morta, il corpo senza vita della 30enne ritrovato vicino un casolare

Contenuti che potrebbero interessarti

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Segui queste discussioni su X

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Dov’è Maria Denisa? Si studiano gli spostamenti dei cellulari. “Sono solo amico della madre”, dice l’avvocato indagato per sequestro in concorso con ignoti. Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilha Tweet live su X

#RivelazioniSorprendenti Siete pronti a scoprire il mistero dietro l'avvocato indagato nel caso di Denisa Maria Adas, che nega ogni incontro diretto? In un colpo di scena che sta accendendo la curiosità di tutti, un avvocato si ritrova al centro di un… Tweet live su X