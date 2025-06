Mare pulito la Puglia si conferma al primo posto in Italia | Il 997% delle acque è di qualità eccellente

La Puglia si distingue ancora una volta, conquistando il primato nazionale per la qualità delle sue acque di balneazione: un incredibile 99,7% di eccellenza! Questo traguardo, raggiunto per il quinto anno consecutivo, non solo celebra la bellezza della nostra costa, ma evidenzia anche l'impegno verso la sostenibilità ambientale. In un periodo in cui il turismo responsabile è in forte crescita, il "mare pulito" diventa un vero e proprio valore aggiunto per i visitatori.

La Puglia si conferma prima in Italia, per il quinto anno consecutivo, per qualità delle acque di balneazione (eccellenti per il 99,7%), seguita da Friuli Venezia Giulia (99,6%), Sardegna (98,7%), Toscana (98,2%). È il risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di quattro anni. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Mare pulito, la Puglia si conferma al primo posto in Italia: "Il 99,7% delle acque è di qualità eccellente"

Vergine Maria, ora il mare è pulito ma la spiaggia è ostaggio del degrado https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/06/02/news/palermo_vergine_maria_mare_pulito_spiaggia_degrado-424643239/?ref=twhl… Tweet live su X

Liguria prima regione in Italia per Bandiere Blu: ben 33 Mare pulito ma non solo: vivibilità del territorio, piste ciclabili, aree pedonali e l'attenzione all'ambiente http://bandierablu.org/common/blueflag.asp?anno=2025&tipo=bb… Tweet live su X

