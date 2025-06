Mare | oltre 5mila km di litorale eccellente in Italia Calabria sul podio

L'Italia si conferma un paradiso per gli amanti del mare: oltre 5.100 km di litorale eccellente, con la Calabria sul podio! Questo risultato straordinario riflette l'impegno nella tutela ambientale e nella valorizzazione delle coste. Un dato che non solo attira turisti, ma stimola anche una crescente attenzione verso le pratiche sostenibili. Scopri perché il nostro mare è un tesoro da salvaguardare!

In Italia 5100 chilometri di litorale, pari al 95,7% della costa monitorata, rientrano nella classe di qualità eccellente. Altri 152 km - il 2,8% del totale - sono in qualità «buona», mentre solo 31 km (0,6%) rientrano nella classe «sufficiente» e 35 km (0,7%) in quella «scarsa». E’ quanto emerge dalle attività di monitoraggio condotte ogni anno da Snpa - Sistema nazionale per la protezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mare: oltre 5mila km di litorale "eccellente" in Italia. Calabria sul podio

