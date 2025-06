Marcia per la Pace in Terra Santa Due Popoli – Due Stati

Arezzo si illumina di speranza: il 4 giugno 2025, una marcia per la pace attraversa il Valdarno aretino. In un momento storico in cui la ricerca di soluzioni pacifiche è più urgente che mai, cittadini, studenti e associazioni si uniscono per chiedere l'armonia tra due popoli. La partecipazione massiccia dimostra quanto sia forte il desiderio di cambiamento. Un'invocazione alla pace che risuona oltre i confini, richiamando l’attenzione su un futuro possibile.

Arezzo, 4 giugno 2025 – Tutti i comuni del Valdarno aretino presenti al corteo insieme ai sindacati, alle associazioni e agli studenti per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. E tanti cittadini con la bandiera per la pace e striscioni contro la guerra Tante persone in corteo a San Giovanni Valdarno per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. Un messaggio corale di pace, solidarietà e giustizia partito dal cuore del Valdarno aretino. Un fiume colorato di bandiere della pace ha attraversato le strade di San Giovanni Valdarno nel pomeriggio di oggi, martedì 3 giugno, per la “Marcia per la Pace in Terra Santa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marcia per la Pace in Terra Santa. Due Popoli – Due Stati

San Valentino Torio: tutto pronto per la marcia della pace - Domani, San Valentino Torio si prepara a ospitare la Marcia della Pace, un'iniziativa significativa per promuovere l'unità e la solidarietà.

