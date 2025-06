Marche quasi 9 milioni di risorse per i lavoratori precari

In un’epoca in cui la stabilità lavorativa rappresenta una priorità, le Marche puntano forte sul futuro dei loro lavoratori precari. Con quasi 9 milioni di risorse già allocate, e ulteriori fondi regionali pronti a essere stanziati, la Giunta regionale conferma il suo impegno per creare posti di lavoro duraturi e di qualità. Un passo deciso verso un domani più sicuro e prospero per tutti i residenti.

Saranno ulteriormente incrementate le risorse regionali destinate alla stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nelle Marche. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi. “Si tratta di misure – sostiene Aguzzi – che danno un contributo fondamentale per incrementare l’ occupazione stabile e di qualità nelle Marche e per la riduzione della precarietà lavorativa, favorendo la competitività e la sostenibilità delle imprese locali e rafforzando la coesione economica e sociale”. L’obiettivo. L’obiettivo è infatti promuovere il consolidamento e la stabilità dell’ occupazione, che è una delle priorità della pianificazione regionale delle politiche del lavoro cofinanziate con fondi europei e nazionali, incentivando il ruolo del tessuto produttivo locale nella riduzione della disoccupazion e e nella creazione di un mercato del lavoro più stabile, inclusivo e competitivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, quasi 9 milioni di risorse per i lavoratori precari

