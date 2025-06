Marcella Bella non ha gradito l' imitazione di Brenda Lodigiani al GialappaShow

Marcella Bella si è detta delusa dall'imitazione di Brenda Lodigiani al GialappaShow, scatenando un acceso dibattito tra i fan. In un'epoca in cui l’ironia e la satira dominano il panorama televisivo, questo episodio mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra divertimento e rispetto. Le imitazioni, protagoniste indiscusse dei nostri sabato sera, non smettono di far parlare di sé. Riusciranno a trovare un equilibrio tra risate e celebrazioni?

Le imitazioni portate in scena al GialappaShow animano il dibattito del pubblico che anche per gli ironici sketch premia il programma di Tv8 con un ampio seguito. Milly Carlucci, Monica Setta, Stefano De Martino, Marcella Bella sono i personaggi proposti da Giulia Vecchio, Luigi Esposito, Brenda.

Con il Cuore 2025 con Lucio Corsi, Arisa, Settembre, Marcella Bella - Il concerto solidale "Con il Cuore 2025", condotto da Carlo Conti e trasmesso in diretta da Assisi, riunisce grandi artisti come Lucio Corsi, Arisa e Marcella Bella.

Serata "speciale" quella della semifinale del talent di Rai 1 che ha visto la partecipazione di alcuni cantanti sanremesi. Tra questi: Marcella Bella, The Kolors e Francesco Gabbani. Sulle loro note si sono esibiti i ballerini professionisti in gara. Tweet live su X

Marcella Bella si sposta mentre canta per far entrare i ballerini che devono coreografare la sua canzone di Sanremo MA si ritrova senza microfono #sognandoballandoconlestelle Tweet live su X