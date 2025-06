Maranza furti rapine aggressioni e droga | a Monza si fa il punto sulla sicurezza in città

Monza, una città che si affaccia sul futuro, ma deve fare i conti con un presente inquietante. Tra furti, rapine e aggressioni, il sentimento di insicurezza sta attraversando le strade, nonostante le rassicurazioni ufficiali. La crescente presenza di delinquenti e spacciatori solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza urbana. È ora di alzare la voce e chiedere interventi concreti: la tranquillità dei cittadini deve tornare al centro dell'agenda!

Secondo i dati ufficiali la situazione sarebbe sotto controllo, ma secondo gli episodi di cronaca e le denunce ai giornali e sui social sarebbero numerosi i casi di criminalità in città. Monza nelle mani dei maranza, degli spacciatori, dei ladri, ma anche tristi episodi di tentativi di violenze.

I "maranza" a Peschiera del Garda: da anni seminano caos, risse, furti e provocazioni, organizzando raduni via social. Nel 2022 il picco con disordini e molestie, nel 2025 gli ultras dell’Hellas Verona li affrontano, “educandoli”. Spiazzati, i giovani chiamano la p Tweet live su X

