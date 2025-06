Manutenzione rete fognaria a Passoscuro | modifiche temporanee alla viabilità

A Passoscuro, la manutenzione della rete fognaria porta con sé modifiche temporanee alla viabilità. Un intervento necessario per garantire servizi migliori e più efficienti alla comunità, in linea con il crescente impegno delle città italiane verso infrastrutture più sostenibili. Fai attenzione ai cambiamenti nel traffico e cogli l'opportunità di esplorare vie alternative: un invito a scoprire angoli nascosti del tuo quartiere mentre si lavora per un futuro più pulito!

Fiumicino, 4 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti fognari da parte della Società ACEA Acqua S.p.A., verrà istituita una temporanea disciplina di traffico nella località di Passoscuro. I lavori interesseranno l’intersezione tra via Valledoria e via Florinas e via Florinas, e s aranno svolti in orario diurno, dalle 07 alle 16, il 5 e 6 giugno 2025, salvo imprevisti. Per garantire la sicurezza e la circolazione stradale, sarà istituito un restringimento della carreggiata con senso unico alternato nei tratti interessati: Via Valledoria intersezione via Florinas e Via Florinas. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it