Manutenzione delle strade provinciali Buonguerrieri FdI | Non c' era stato alcun taglio problemi inventati

Nell'affollato dibattito politico, emerge una nuova polemica sulla manutenzione delle strade provinciali. Il gruppo di Fratelli d'Italia accusa la sinistra di diffondere notizie false riguardo ai presunti tagli ai fondi. Ma cosa c'è di vero in questa storia? Scopriamo insieme le reali motivazioni dietro le scelte economiche e come si sta realmente operando per garantire strade sicure e ben curate per tutti.

‚ÄúSiamo di fronte all'ennesima fake news della sinistra. Prima inventa problemi e poi si imbroda autoelogiandosi per avere risolto i problemi inventati. Non c'era stato alcun taglio, ma come detto fin dall'inizio solo una verifica di bilancio e una redistribuzione oculata dovuta al fatto che il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ¬© Forlitoday.it - Manutenzione delle strade provinciali, Buonguerrieri (FdI): "Non c'era stato alcun taglio, problemi inventati"

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

