Manomette il gps e inizia a subaffittare il veicolo intercettato dalla Polizia Stradale

Durante il ponte del 2 giugno, la Polizia Stradale di Rimini ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza sulle strade. Tra le sorprese, un uomo che manometteva il GPS e iniziava a subaffittare il veicolo intercettato. Questa scoperta mette in luce quanto sia importante rispettare le norme per tutelare tutti gli utenti della strada e prevenire attività illecite. La legalità resta la nostra priorità.